15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
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İngiltere'de 'hayır' çalışması! Skandal anket

Guardian gazetesinin internet sitesinden başlattığı "Şu anda Türkiye'de yaşamak nasıl hissettiriyor" anketi Türk kullanıcılardan tepki çekti.

 

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