21 Nisan 2017 Cuma25 Recep 1438
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İsrailliler açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptı
21 Nisan 2017 Cuma 14:17
Açlık grevi yapan Filistinlilerin bulunduğu bir İsrail cezaevinin önünde bir grup 'mangal' yaptı. Polisin müdahale etmediği olayın ardından Filistinliler eylemi protesto için cezaevine yürüdü.
Filistin yönetimindeki Ramallah kenti yakınlarında bulunan ve Filistinli tutsakların açlık grevi yaptığı İsrail'e ait bir cezaevinde bazı yerleşimciler 'mangal partisi' düzenledi.
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