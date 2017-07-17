17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 31°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 32°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 105.580 0.38
  • Altın: 140,215 0.27
  • Dolar: 3,5440 0.35
  • Euro: 4,0549 0.20
İstanbul'da dev operasyon! 2 şebeke çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

 

»
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri