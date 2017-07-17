17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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İstanbul'da dev operasyon! 2 şebeke çökertildi
17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
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