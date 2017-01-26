26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
- İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında kararSuriyeli doktorlara özel çalışma izni!Adana'da mezarlıkta silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu!İşte AK Parti'nin referandum için hazırladığı kitapçık40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!Mısır’da gerginlik büyüyorKararı duyunca gözyaşlarına boğulduRusya'da termik santralde patlama!CNN TÜRK'te algı operasyonu yapmak isterken rezil oldu!
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İşte AK Parti'nin referandum için hazırladığı kitapçık
26 Ocak 2017 Perşembe 16:17
Anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Nisan ayında referanduma gidilmesi beklenirken AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kitapçığı yayımladı.
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