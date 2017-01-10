10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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İşte Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünden ilk görüntüler
10 Ocak 2017 Salı 16:26
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı. Sıcak çatışmanın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler geldi.
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