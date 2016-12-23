23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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İşte Sevr antlaşmasının bilinmeyen maddeleri
23 Aralık 2016 Cuma 11:44
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Sevr Anlaşması’ndan bahsedip “Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır” dedi... 10 Ağustos 1920’de imzaladığımız ve tam bir utanç vesikası olan ama uygulanmasına milletçe mâni olduğumuz Sevr üzerindeki tartışmalar 94 seneden bu yana hâlâ devam ediyor.
İşte şimdi bir de Sevr'in bilinmeyen maddeleri ortaya çıktı! İşte Sevr antlaşmasının bilinmeyen 19 maddesi...
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