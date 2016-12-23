İşte Sevr antlaşmasının bilinmeyen maddeleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Sevr Anlaşması’ndan bahsedip “Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır” dedi... 10 Ağustos 1920’de imzaladığımız ve tam bir utanç vesikası olan ama uygulanmasına milletçe mâni olduğumuz Sevr üzerindeki tartışmalar 94 seneden bu yana hâlâ devam ediyor.



İşte şimdi bir de Sevr'in bilinmeyen maddeleri ortaya çıktı! İşte Sevr antlaşmasının bilinmeyen 19 maddesi...