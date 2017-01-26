Keçiören'de Halep’teki acıyı hissettiren proje 

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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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TÜGVA’nın Keçiören’de belediye desteğiyle oluşturduğu temsili Halep evini gezen gençler, Türkiye’de yaşadıkları için şükrettiler. Projenin mimarı olan Ak çifti, “Amacımız da Halepli kardeşlerimizin yaşadıklarını hissettirmekti” dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören Şubesi’nin ilçede belediye desteğiyle oluşturduğu Halep Evi projesi özellikle gençler üzerinde hayli etki etti.
Proje ile savaş mağduru Halep’li kardeşlerimizin hangi şartlar alçtında yaşam mücadelesi verdiklerinin ortaya konulması amaçlanmıştı. Temsili Halep evini gezen gençler, Türkiye’de yaşadıkları için şükrettiler. Projenin mimarı olan Ak çifti, “Amacımız da Halepli kardeşlerimizin yaşadıklarını hissettirmekti” dedi.
‘Halep’te Birkaç Dakika’ projesinin mimarları TÜGVA Keçiören Şube Başkanı Yusuf İslam Ak ve Eşi TÜGVA Keçiören Kadın ve Aile Koordinatörü Sena Ak, projenin nasıl ortaya çıktığını ve ne amaçladıklarını Habervaktim’e anlattı.
Halep’te yaşanan insanlık dramının gündeme geldiğini ancak insanların çok çabuk unuttuğunu hatırlatan Yusuf İslam Ak, projeyle birlikte insanların Halep’te yaşananları hissetmesini istediklerini ifade etti. Keçiören Belediyesinin destekleriyle yapılan ev bu hafta sonu kaldırılacak.
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