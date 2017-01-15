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- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
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Kepçe ile duvar delip 50 bin liralık güvercin çaldılar
15 Ocak 2017 Pazar 13:57
Adana'da emekli olan arkadaşlar 57 yaşındaki Zeynel Niğdelioğlu ile 53 yaşındaki Ramazan Özdemir'in boş araziye yaptıkları kulübede besledikleri güvercinlerden 40 çifti çalındı. Hırsızların, güvercinleri çalmak için duvarı kepçe ile deldiği belirtildi.
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