26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Konya'da kaza yapan genç kız krize girdi
26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:17
Otomobilini yakmaya kalkışan genç kız polis ve sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı.
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