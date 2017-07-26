26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Konya'da kaza yapan genç kız krize girdi

Otomobilini yakmaya kalkışan genç kız polis ve sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı.

 

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