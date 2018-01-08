08 Ocak 2018 Pazartesi21 R.Ahir 1439
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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
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Korgeneral açıkladı: F-16'lar sınırda UFO kovaladı
08 Ocak 2018 Pazartesi 10:28
Emekli Korgeneral Doğan Temel’in anılarını anlattığı kitapta, 19 yıl önce sınır hattında yaşanan operasyon, detaylarıyla anlatıldı.
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