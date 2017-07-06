06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Kütahyalı hayırseverden 'helal bahçe'
06 Temmuz 2017 Perşembe 13:02
Kütahya'da bir hayırsever, adeta dinlenme tesisine çevirdiği yol kenarındaki bahçesine gelen ziyaretçileri, ektiği sebze meyveler ve ücretsiz ikram ettiği çay kahve ile ağırlıyor.
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