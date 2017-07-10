10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
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Maltepe diye AK Parti mitingini paylaştılar!
10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:02
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı yürüyüşü İstanbul'daki Maltepe miting alanında sonlandırdı.
Yurt genelindeki tüm CHP'li belediyelerin kaldırdığı otobüslerle miting alanı hınca hınç dolduruldu.
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