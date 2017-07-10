10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
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Maltepe diye AK Parti mitingini paylaştılar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı yürüyüşü İstanbul'daki Maltepe miting alanında sonlandırdı.

Yurt genelindeki tüm CHP'li belediyelerin kaldırdığı otobüslerle miting alanı hınca hınç dolduruldu.

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