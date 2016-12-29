29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
- Defalarca 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılmıştı! Acı haber geldi2017 AGİ ücretleri de belli olduBatı'nın Suriye'deki rolü azalıyormuş!Peş peşe Türkiye'yi hedef aldılar!MPT 76'nın projesini satarken yakalanan müdüre 12 yıl hapisAsgari ücret zammı BES kurbanı oldu!İstanbul için kırmızı alarm verildi!Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert çıktı!Mersin'de selde böyle sürüklendiler2017 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
İmsak 06:49 Güneş 08:22 Öğle 13:14 İkindi 15:31 Akşam 17:53 Yatsı 19:19
- 9°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 2°C Amasya
- 2°C Ankara
- 15°C Antalya
- 7°C Artvin
- 4°C Aydın
- 3°C Balıkesir
- BIST: 77.659 0.14
- Altın: 130,262 0.26
- Dolar: 3,5305 -0.36
- Euro: 3,6978 0.45
Mersin suya gömüldü...
29 Aralık 2016 Perşembe 13:22
Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.