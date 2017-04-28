Mesafe iki saat! Kore'de sular ısındı

ABD'nin Kore Yarımadası'na gönderdiği USS Carl Vinson ve diğer savaş gemileri, Güney Kore ve Japon filolarıyla buluştu.

ABD'nin bütün dünyayı kandırıp Kore Yarımadası'na gönderdiğini duyurduğu USS Carl Vinson ve diğer savaş gemileri, sıcak bölgeye artık yalnızca iki saat uzaklıkta.

Pasifik Komutanı Amiral Harry Harris, taarruz filosunun çarşamba günü Filipin Denizi'nde olduğunu ve Kuzey Kore'ye iki saat saldırı mesafesinde bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı gövde gösterisi için bölgeye gönderilen filo, Busan limanına demirleyen nükleer denizaltı USS Michigan'a katılacak.

ABD donanmasının internet sitesinde paylaşılan fotoğraflarda, Güney Kore ve Japon savaş gemilerinin USS Carl Vinson'la birlikte seyrettiği görülüyor. Üç ülke, kısa süre içinde birlikte büyük bir tatbikata başlayacak. Fotoğraflarda ayrıca bazı helikopterlerin atış yaptığı yer aldı.