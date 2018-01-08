Milli projeler için dev hamle!

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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Türkiye'nin son yıllarda büyük başarılar yakaladığı milli projeler için dev bir hamle daha geldi. Yeni başlatılan projeyle birlikte 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Türkiye’nin son yıllarda başlattığı millîleşme hamlelerine bir destek de Mental İK’dan geldi. Mental İK, Milli Projelere alanında uzman ve gelişime açık insan kaynağının tespit edilmesi konusunda insan kaynağı desteği sağlayacağını açıkladı.
İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren Mental, başlattığı “Milli Proje Milli İstihdam” programıyla, milli projelerde ihtiyaç̧ duyulan nitelikli insan kaynağını bir araya getirmeyi hedefliyor. Program; ülkemizde, savunma sanayi, yerli otomobil, nükleer enerji, gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunacak.
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