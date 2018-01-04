04 Ocak 2018 Perşembe17 R.Ahir 1439
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Milyonda bir meydana geliyor! Kalbi dışarıda doğdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Rauf Yuka'ya ait keçi, kalbi dışarda olan oğlak dünyaya getirdi.

 

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