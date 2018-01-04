04 Ocak 2018 Perşembe17 R.Ahir 1439
- İran bu haberi konuşuyor!TSK'ya 7 adet teslim edildi!İsrail'e yakışan hahambaşıGündemi sarsan iddia!Diyanet eleştirilerine sert tepkiCumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklamasıHazinedar hakkında CHP'den ilk açıklama!Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!Bu acıya yürek dayanmaz! Gül kokulu kuzularımABD'yi karıştıran kitap! Yatak odasına kilit
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:51 Güneş 08:22 Öğle 13:15 İkindi 15:34 Akşam 17:55 Yatsı 19:22
- 9°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- 0°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 3°C Ankara
- 10°C Antalya
- 7°C Artvin
- 9°C Aydın
- 9°C Balıkesir
- BIST: 115.491 -0.48
- Altın: 159,373 -0.43
- Dolar: 3,7513 -0.39
- Euro: 4,5254 -0.11
Milyonda bir meydana geliyor! Kalbi dışarıda doğdu
04 Ocak 2018 Perşembe 15:02
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Rauf Yuka'ya ait keçi, kalbi dışarda olan oğlak dünyaya getirdi.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.