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MİT'ten kuruluş yıl dönümüne özel 'Temas Sergisi'
03 Mart 2018 Cumartesi 10:13
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 90'ıncı kuruluş yıl dönümüne özel oluşturulan ve Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanları içeren "Temas Sergisi", 5 Mart'ta ziyarete açılacak.
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