03 Mart 2018 Cumartesi16 C.Ahir 1439
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  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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MİT'ten kuruluş yıl dönümüne özel 'Temas Sergisi'

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 90'ıncı kuruluş yıl dönümüne özel oluşturulan ve Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanları içeren "Temas Sergisi", 5 Mart'ta ziyarete açılacak.

 

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