21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Muğla’da 95 artçı sarsıntı daha yaşandı
21 Temmuz 2017 Cuma 09:15
Muğla’da gece saat 01.31’deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından 95 artçı sarsıntı yaşandı.
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