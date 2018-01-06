06 Ocak 2018 Cumartesi19 R.Ahir 1439
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  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Münir Özkul'un bilinmeyen lakabı! 56 yıllık sır...

Dün 93 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın efsane ismi Münir Özkul'un hiç bilinmeyen bir lakabı ortaya çıktı. Bu ismi ona kimya hocası takmış...

 

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