26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:28Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 14°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 77.193 0.29
  • Altın: 127,934 -0.07
  • Dolar: 3,5066 -0.15
  • Euro: 3,6639 -0.18
ODTÜ mezunu DEAŞ'lı teröristin hikayesi kan dondurdu!

Terör örgütü DEAŞ'a katılan ve geçen yıl Suriye'de öldürülen ODTÜ mezunu astrofizikçi Raşid Tuğral'ın tüyler ürperten hikayesinin detayları ortaya çıktı.

 

»
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri