26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
- Moskova'da bomba alarmı! 3 bin kişi tahliye edildiİbrahim Kalın'dan önemli açıklamalarMerkez Bankası'ndan kritik dolar kararı!Musul'da 132 bin sivil evini terk ettiZekeriya Öz bakın neler yapmış?Emenike'nin yeni takımı belli olduBeşiktaş Eto'o için harekete geçtiİçişleri Bakanlığı: 508 kişi gözaltına alındıTürbede tüyler ürperten görüntüRusya'dan düşen uçak açıklaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
İmsak 06:47 Güneş 08:21 Öğle 13:12 İkindi 15:28 Akşam 17:50 Yatsı 19:17
- 14°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -1°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 0°C Ankara
- 11°C Antalya
- 4°C Artvin
- 10°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 77.193 0.29
- Altın: 127,934 -0.07
- Dolar: 3,5066 -0.15
- Euro: 3,6639 -0.18
ODTÜ mezunu DEAŞ'lı teröristin hikayesi kan dondurdu!
26 Aralık 2016 Pazartesi 13:20
Terör örgütü DEAŞ'a katılan ve geçen yıl Suriye'de öldürülen ODTÜ mezunu astrofizikçi Raşid Tuğral'ın tüyler ürperten hikayesinin detayları ortaya çıktı.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.