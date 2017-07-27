27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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ORC'nin yerel yönetimler araştırması

ORC Araştırma Şirketi, 12-26 Temmuz tarihleri arasında 30 Büyükşehirde toplam 26 Bin 800 kişi ile Yüz yüze ve CATİ (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle seçmenin nabzını tuttu. İşte sonuçlar...

 

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