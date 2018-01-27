Osmanlı istihbaratının belgeleri ortaya çıktı

- Erdoğan: Tarihi dosyalar hazırlatıyorum...Putin sürpriz 'Suriye' kararı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, şoför koltuğuna geçtiAfrin'deki terörist kampı ele geçirildi!Osmanlı istihbaratının belgeleri ortaya çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de konuşuyorKilis'e bir roket daha atıldı: Yaralılar varTürkiye'den ABD'ye çağrı: Oradan derhal çekilin!Yıldırım: Bunlar katil, bunlar alçak...İdmandaki tiki-takayı sahaya yansıtınca rakibi bayılttılar
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:44 Güneş 08:12 Öğle 13:23 İkindi 15:58 Akşam 18:22 Yatsı 19:45
- 7°C Adana
- 3°C Adıyaman
- -7°C Afyon
- -6°C Ağrı
- 1°C Amasya
- -2°C Ankara
- 8°C Antalya
- 4°C Artvin
- 4°C Aydın
- -2°C Balıkesir
- BIST: 120.702 1.77
- Altın: 162,952 0.18
- Dolar: 3,7493 0.36
- Euro: 4,6608 -0.12
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da İstihbarat" adlı kitapta, Osmanlı dönemindeki istihbarat olayları tarihi belgeler ışığında derlendi.
Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal'ın proje yöneticiliğinde yayımlanan kitapta, 138 başlık altında, Genel Müdürlük bünyesindeki Osmanlı Arşivi'nden seçilen 15. yüzyıldan, 20. yüzyıla kadar çeşitli istihbarat olaylarının anlatıldığı 153 tarihi belge kullanıldı.
BELGELER KRONOLOJİK OLARAK SIRALANDI
Osmanlı dönemindeki istihbarat olaylarının daha iyi anlaşılabilmesi için belgelerin kronolojik olarak sıralandığı kitapta, özellikle 18. yüzyıl ve sonrası belgelerde mümkün olduğunca yalın bir yazım dili kullanılması dikkati çekiyor.
Genel Müdür Ünal kitabın ön sözünde, kitabın içeriğindeki belgelere ilişkin bilgi vererek, istihbarat faaliyetlerinin insanlık tarihi kadar eski olduğuna işaret etti.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.