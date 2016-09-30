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- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
- “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
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Peygamber efendimiz (S.A.V)'in günlük yaşamı
30 Eylül 2016 Cuma 09:00
İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in günlük yaşamda yaptığı işler ve davranışları...
Yeni kıyafet giyeceği zaman, Cuma günü giyinirdi.
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