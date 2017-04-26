26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
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PKK'ya darbe vurulan operasyonda LANTIRN detayı

TSK'nın PKK'ya yönelik Sincar Dağı ve Karaçok Dağı'na düzenlediği operasyonda LANTIRN sistemi kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'nda bölücü terör örgütüne ait hedeflere Hava Kuvvetleri Komutanlığının "Korsan" çağrı kodlu 171. Filo ile "Pars" çağrı kodlu 181. Filo komutanlıklarına bağlı savaş uçakları bomba yağdırdı.

 

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