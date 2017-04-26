26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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PKK'ya darbe vurulan operasyonda LANTIRN detayı
26 Nisan 2017 Çarşamba 11:29
TSK'nın PKK'ya yönelik Sincar Dağı ve Karaçok Dağı'na düzenlediği operasyonda LANTIRN sistemi kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'nda bölücü terör örgütüne ait hedeflere Hava Kuvvetleri Komutanlığının "Korsan" çağrı kodlu 171. Filo ile "Pars" çağrı kodlu 181. Filo komutanlıklarına bağlı savaş uçakları bomba yağdırdı.
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