Provokasyon senaryosunu kim yazdı?

Siverek ve Maçka’da eş zamanlı olarak yürütülen algı operasyonunun altından derin provokasyon girişimi çıktı.

Kıyafet üzerinden yürütülen algı operasyonuyla eş zamanlı olarak Siverek'te piyasaya sürülen "Atatürkbüstüne saldırı" gösterisinin altından kaos planı çıktı. Şanlıurfa Siverek’te uyuşturucu müptelası olan şahsın Atatürk büstüne saldırırken DHA’ya poz verdi. Olayın akşamında ise Hürriyet’in İstanbul Maçka Parkı’nda bir güvenlik görevlisinin bir kadının kıyafetine müdahale haberini servis edildi. Tüm bunlar Büyükada’da yapılan kaos toplantısının amacını ortaya çıkardı.

UYUŞTURUCU MÜPTELASI

Ailesi, yeşil takkeli, sarıklı, şalvarlı, sakallı Mehmet Malboro isimli kişinin 4 ay öncesine kadar uyuşturucu müptelası olduğunu ve akli dengesinin bozuk olduğunu anlattı. Aynı saatlerde Hürriyet tarafından piyasaya sürülen Fırat Alkaç imzalı “İstanbul Maçka Parkı’nda bir kadının kıyafetine müdahale” haberiyle birlikte köpürtülen “kıyafetime karışma” etiketli algı operasyonu, Unilever firmasının sponsorluğunda sosyal medyanın ilk gündemi haline getirildi. Tüm yaşananlar bir süre önce Büyükada’da yapılan ve aralarında İsveç ve Alman vatandaşı iki kişinin de tutuklandığı kaos hedefli toplantıyı bir kez daha gündeme getirdi.