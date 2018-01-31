31 Ocak 2018 Çarşamba15 C.Evvel 1439
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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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PYD/PKK'nın cami saldırısı "ibret" olacak

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezinde roketli saldırıda büyük hasar gören Çalık Camisi'ndeki eserler sergilenecek. 

 

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