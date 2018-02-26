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- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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Rapor Erdoğan’a sunuldu: Devler arasında 3 Türk var
26 Şubat 2018 Pazartesi 14:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a savunma dahil Türkiye’nin son 15 yılda gerçekleştirdiği atılımlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. 2002’de dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında Türkiye’nin tek bir savunma firması bulunmazken 2017 yılında 3 Türk firması yer aldı.
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