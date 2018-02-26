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Rapor Erdoğan’a sunuldu: Devler arasında 3 Türk var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a savunma dahil Türkiye’nin son 15 yılda gerçekleştirdiği atılımlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. 2002’de dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında Türkiye’nin tek bir savunma firması bulunmazken 2017 yılında 3 Türk firması yer aldı.

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