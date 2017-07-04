04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Recep Tayyip Erdoğan'ın çok özel fotoğrafları yayınlandı
04 Temmuz 2017 Salı 15:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesi'nde çekilen çok özel fotoğrafları resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden paylaşıldı. Fotoğraflar kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı. Dün çekildiği öğrenilen fotoğraflar bugünde sosyal medyada oldukça konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü İstanbul programının ardından bugün tekrar Ankara'ya geldi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok özel fotoğrafları...
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