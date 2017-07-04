04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Recep Tayyip Erdoğan'ın çok özel fotoğrafları yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesi'nde çekilen çok özel fotoğrafları resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden paylaşıldı. Fotoğraflar kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı. Dün çekildiği öğrenilen fotoğraflar bugünde sosyal medyada oldukça konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü İstanbul programının ardından bugün tekrar Ankara'ya geldi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok özel fotoğrafları...

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