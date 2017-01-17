17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
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  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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Reina saldırganının yakalandığı evin görüntüleri

Reina katliamını gerçekleştiren terörist Esenyurt'ta kaldığı dairede yakalandı. Teröristin altına saklanmaya çalıştığı yatak ve dairesinden görüntüler paylaşıldı.

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