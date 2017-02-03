03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Savaş kızışıyor! Mermiler namluya sürüldü

Rusya ve Ukrayna, yaklaşık 10 bin kişinin hayatına mal olan savaşın ardından bir kez daha karşı karşıya.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla askerler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor, top seslerinin kesilmediği bölgede bir günde altı kişi öldü. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, tahliye edilen Avdeyevka kasabasına Ukrayna ordusunun kamyonlarla mermi taşıdığı görülüyor.

Rusya ve Ukrayna, yaklaşık 10 bin kişinin hayatına mal olan savaşın ardından bir kez daha karşı karşıya. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılarla askerler arasındaki çatışmalar beşinci gününe girdi. Patlayan top seslerinin kulakları sağır ettiği bölgede en az altı kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

 

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