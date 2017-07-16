16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Şehit annesi elindeki bu zincirle konuştu!
16 Temmuz 2017 Pazar 09:54
15 Temmuz'da Ankara'da şehit düşen Balıkesirli polis Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, demokrasi nöbetine hayvan zincirini eline alarak katıldı.
Balıkesir'de tutulan demokrasi nöbetine 15 Temmuz'da Ankara'da şehit düşen Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak ve babası Hayati Solak damga vurdu.
Vali Ersin Yazıcı'nın platforma çağırdığı anne ve baba duygu ve düşüncelerini demokrasi nöbeti tutan binlerce vatandaş ile paylaştı. Baba Hayati Solak, "Ben Turgut Solak'ın babasıyım. Demokrasi nöbetine hoşgeldiniz. Bu teröristlerde müslüman kanı yoktur. Bir Turgut'u şehit ettiniz, binlerce Turgut yetişiyor" dedi.
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