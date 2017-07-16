16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Şehit düştüğü yerde ve saatte anıldı!
16 Temmuz 2017 Pazar 09:32
FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir, şehit düştüğü yerde yapılan anıtı önünde, vurulduğu saatte düzenlenen törenle anıldı.
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