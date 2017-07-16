16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
16 Temmuz 2017 Pazar 16:06
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilerek şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, olaydan bir ay sonra memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
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