05 Ocak 2017 Perşembe7 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Semt pazarında dehşet! Yaralılar var
05 Ocak 2017 Perşembe 11:03
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
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