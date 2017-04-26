26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
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Servis minibüsünde patlama! Yaralılar var

Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü. 

 

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