26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Servis minibüsünde patlama! Yaralılar var
26 Nisan 2017 Çarşamba 15:21
Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.
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