13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
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- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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Sınıra 30 km'lik duvar!
13 Ocak 2017 Cuma 11:15
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi ile Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad kenti arasındaki sınır hattına, modüler beton duvar örülmeye başlandı.
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