26 Ocak 2018 Cuma9 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
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Sosyal medyalarda gördüğünüz 'Afrin' yalanları

TSK’ya ait bir uçağın enkazına ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler Afganistan’da NATO bünyesinde görev yapan ve 2012’de düşen bir Türk helikopterinin enkazını gösteriyor. 12 askerin şehit olmasına neden olan kazanın sebebinin düşman faaliyeti olmadığı açıklanmıştı

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