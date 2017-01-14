14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
- Polis adım adım kaset komplosunun grafiğini yaptı!Bitlis'te çatışma çıktı! 2 asker şehit100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı!Ölüme meydan okuyan polis kalleş saldırıyı çözdü!4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktıMurat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattıABD’nin Gorbaçov’u, ABD’nin Perestroykası ve ABD’nin iç savaşıHDP'li Paylan'dan TBMM'de korkunç 'soykırım' provokasyonu60 döviz bürosu mercek altına alındı!Trump'tan kritik Rusya açıklaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:49 Güneş 08:20 Öğle 13:20 İkindi 15:44 Akşam 18:07 Yatsı 19:32
- 3°C Adana
- -2°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 2°C Ağrı
- -4°C Amasya
- -14°C Ankara
- 4°C Antalya
- -5°C Artvin
- 4°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 81.524 0.78
- Altın: 143,520 -0.72
- Dolar: 3,7534 -0.07
- Euro: 3,9872 -0.47
Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!
14 Ocak 2017 Cumartesi 09:07
Toplumun ahlak yapısını bozan evlilik programlarından olan “Zuhal Topal’la” programında sayısız talibini reddeden süslüman gelin adayı Hanife şok bir karar alarak itirafta bulundu.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.