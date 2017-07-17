17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Taksim'deki sapığın görüntüsü ortaya çıktı!

Taksim'de yolda gördüğü iki kadından birini omuzuna alıp kaçıran ve tecavüz eden, engel olmak isteyen diğer kadını da bıçakla yaralayan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.

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