17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Taksim'deki sapığın görüntüsü ortaya çıktı!
17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:06
Taksim'de yolda gördüğü iki kadından birini omuzuna alıp kaçıran ve tecavüz eden, engel olmak isteyen diğer kadını da bıçakla yaralayan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.
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