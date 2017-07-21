21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Tarihi cami depremde yıkıldı!
21 Temmuz 2017 Cuma 09:46
Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen yer İstanköy (Kos) adasındaki tarihi cami yıkıldı.
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