21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Tarihi cami depremde yıkıldı!

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen yer İstanköy (Kos) adasındaki tarihi cami yıkıldı.

 

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