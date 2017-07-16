16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
- 2017 Okullar Kurban Bayramından önce mi sonra mı açılacak, Eylül ayının kaçıncı günü?2017 Kurban Bayramı ne zaman, Eylül ayının kaçıncı günü?Tem Otoyolu'nda feci kaza! Hepsi yola saçıldıİsmail Balaban kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında?Tarihi Kırkpınar'da Başpehlivan belli olduBoğaziçi'nde şehitlerimize Kur'an okunmasını hazmedemediler!’Yerim destanınızı’ demişti! Karar çıktıSahte dosyayla devletten yıllarca maaş almışlar!Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!ABD gazetesine yalan dolu makale!
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- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Tem Otoyolu'nda feci kaza! Hepsi yola saçıldı
16 Temmuz 2017 Pazar 23:10
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde çelik boru yüklü tırın devrilmesi sonucu yol ulaşım kapandı. Boruların kaldırılmasıyla birlikte otoyol ulaşıma açıldı.
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