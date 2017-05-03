03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Terör örgütünden son taktik! Ambulansları çalıp...
03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:10
Terör örgütü IŞİD’in çalıntı ambulanslardan ‘intihar botları’ yaptığı belirlendi.
Terör örgütü IŞİD’in bomba yüklü teknelerle düzinelerce insanı öldürmeyi hedeflediği ortayaçıktı.
Geçen ayın başlarında Musul’un batısının yarısını geri almayı başaran Irak güçleri için terör örgütü ölüm botları hazırlıyor.
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