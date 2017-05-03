03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
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Terör örgütünden son taktik! Ambulansları çalıp...

Terör örgütü IŞİD’in çalıntı ambulanslardan ‘intihar botları’ yaptığı belirlendi.

 

Terör örgütü IŞİD’in bomba yüklü teknelerle düzinelerce insanı öldürmeyi hedeflediği ortayaçıktı.

Geçen ayın başlarında Musul’un batısının yarısını geri almayı başaran Irak güçleri için terör örgütü ölüm botları hazırlıyor.

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