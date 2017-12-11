Terör örgütüne silah yağdırdılar! Detayları şoke etti

DEAŞ’ın bittiği açıklandı ama ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yardıma devam edecek.

ABD Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye’de bitirildiği ilan edilen DEAŞ’la ‘savaşması’ için 2018 yılında YPG’ye 500 milyon dolarlık silah, araç, mühimmat ve teçhizat verecek. DEAŞ’a karşı en büyük operasyonların düzenlediği 2017 yılında bile ek bütçelerle 430 milyon dolara çıkan ABD askeri yardımının DEAŞ’ın zayıfladığı dönemde giderek artması dikkat çekiyor.

YARDIM 15 KASIM’DA ONAYLANDI

ABD Savunma Bakanlığı bütçesi 15 Kasım’da Temsilciler Meclisi Genel Kurulun’da onaylandı. Detaylandırılan bütçe tahmini ise geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanlığı’nın sitesine yüklendi. Onaylanan bütçeye göre Pentagon’un 2018 Mali Yılı Bütçesi geçtiğimiz yılın bütçesinden 74 milyar dolar artışla 692,1 milyar dolar oldu. Bütçede Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan muhalefete yani PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’ye (Suriye Demokratik Güçleri) 500 milyon dolarlık yardım öngörülüyor.

30 BİN SİLAHLI ADAM

Pentagon’un bütçe detayında şu anda bölgede 25 bin silahlı adam olduğu belirtiliyor. Bu yıl 5 bin kişinin daha eğitilerek bu gruba katılacağı ve 2018 sonunda ABD yardımıyla sahada savaşan 30 bin silahlı terörist olacağı ifade ediliyor.