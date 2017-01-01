01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
- Terörist Reina'ya böyle girmiş!Darbeci Semih Terzi'nin eşine dava açıldı!Kılıçdaroğlu terörü değil hükümeti suçladı!Vodafone Arena'ya UEFA finali müjdesi!Yasin Öztekin, kırmızı kart gördüğü için özür diledi!Gomez: Beşiktaş'tan ayrılmak hata...Reina'nın sahibi: Öyle bir şey demedimDolmabahçe'de kritik toplantıİsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in kalbi Türk halkıyla birlikteymiş!Terör destekçisi ülkelerden 'teröre lanet' mesajı!
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Terörist Reina'ya böyle girmiş!
01 Ocak 2017 Pazar 13:30
Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre terörist ateş açarak Reina'ya girdi.
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