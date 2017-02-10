10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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"Tesettür"ü böyle tanıttılar

Bu yıl 11’inci kez açılan IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda transparan ve derin dekolteli gelinliklerin yanı sıra tesettür modeller de yer aldı. Mankenlerden Hilal Sasalı podyumda yürürken ayağı kaydı ve düştü. Bileği burkulan manken defileye devam edemedi. 

IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda kristal taşlarla süslü transparan ve dekolteli gelinlikler "bu gidiş nereye?" dedirtti.

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