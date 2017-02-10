"Tesettür"ü böyle tanıttılar

Bu yıl 11’inci kez açılan IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda transparan ve derin dekolteli gelinliklerin yanı sıra tesettür modeller de yer aldı. Mankenlerden Hilal Sasalı podyumda yürürken ayağı kaydı ve düştü. Bileği burkulan manken defileye devam edemedi.

IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda kristal taşlarla süslü transparan ve dekolteli gelinlikler "bu gidiş nereye?" dedirtti.