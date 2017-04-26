26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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TSK vurdu! PKK'lılar sokaklara döküldü
26 Nisan 2017 Çarşamba 12:32
TSK'nın Sincar'ı vurması terör destekçilerini rahatsız etti. Avrupa başkentlerinde toplanan terör örgütü destekçileri Türkiye'yi protesto etti.
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