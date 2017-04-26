26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 25°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 94.708 0.08
  • Altın: 146,142 0.44
  • Dolar: 3,5896 0.12
  • Euro: 3,9137 -0.14
TSK vurdu! PKK'lılar sokaklara döküldü

TSK'nın Sincar'ı vurması terör destekçilerini rahatsız etti. Avrupa başkentlerinde toplanan terör örgütü destekçileri Türkiye'yi protesto etti.

»
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri