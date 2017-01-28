28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'ın iddiasına cevap!İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı!40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebiTürk araştırmacıdan çok önemli buluş!FETÖ'cü o hakem tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada!Eski AK Partili, CHP’den sonra Perinçek’leYeni uydularda 2019'da hizmete girecek!FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmişBakan Işık'tan çok sinirlendi!
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- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Türk araştırmacıdan çok önemli buluş!
28 Ocak 2017 Cumartesi 14:31
Türk bilim adamları, cep telefonunda bir damla kanla sağlık taraması yapabilecek yazılım geliştirdi.
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