31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Türkiye'nin en büyük sürüngeni ölü bulundu!
31 Ocak 2017 Salı 15:20
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan "çöl varanı" sarnıçta ölü bulundu.
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