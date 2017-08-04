04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Türkiye'ye asıl saldırı şimdi başlıyor!

Türkiye'nin büyük yükselişini hazmedemeyen FETÖ ve işbirlikçileri CHP'nin sözde adalet yürüyüşünden de bir sonuç alamayınca yeni kaos planını devreye soktu. Gizli eller halkta huzursuzluk yaratmak için halkın ortak değerleri üzerinden provokasyona başladı.

Zaman ayarlı, halka ve batıya mesaj veren bu provokasyonların ortak noktaları deşifre oldu.

TÜRKİYE'YE MÜDAHALE İÇİN ZEMİN

Bu provokasyonlar ile Türkiye'ye müdahale için zemin hazırlandığı veya laik kesimde bir rahatsızlık yaratarak yeni bir Gezi benzeri olayların çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

 

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