04 Ağustos 2017 Cuma11 Zilkâde 1438
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Türkiye'ye asıl saldırı şimdi başlıyor!
04 Ağustos 2017 Cuma 12:11
Türkiye'nin büyük yükselişini hazmedemeyen FETÖ ve işbirlikçileri CHP'nin sözde adalet yürüyüşünden de bir sonuç alamayınca yeni kaos planını devreye soktu. Gizli eller halkta huzursuzluk yaratmak için halkın ortak değerleri üzerinden provokasyona başladı.
Zaman ayarlı, halka ve batıya mesaj veren bu provokasyonların ortak noktaları deşifre oldu.
TÜRKİYE'YE MÜDAHALE İÇİN ZEMİN
Bu provokasyonlar ile Türkiye'ye müdahale için zemin hazırlandığı veya laik kesimde bir rahatsızlık yaratarak yeni bir Gezi benzeri olayların çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
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