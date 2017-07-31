31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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TV’de aktivist Suriye’de terörist
31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:51
Avrupa’daki sivil toplum gösterilerinde ve televizyon ekranlarında takım elbiselerle poz veren isimler Suriye’de PKK saflarında çatışıyor.
Avrupa ve Amerika’da, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısının reklamını yaparak siyasetçi ve sivil toplum örgütlerinin desteğini kazanmaya çalışan “insan hakları aktivistlerinin” Suriye’de PKK kamuflajları içindeyken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Sivil organizasyonlara konuşmacı olarak davet edilen, uluslararası haber kanallarında canlı yayınlara katılarak PKK’nın DEAŞ terörüne karşı savaştığı algısını güçlendirerek terör örgütünü sevimli göstermeye çalışan bu isimler Suriye’ye gidince PKK’lı teröristlerden farksız oluyor.
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